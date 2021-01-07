شركة الكهرباء تعلن برمجة قطوعات جديدة





أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن برمجة جديدة لقطوعات التيار الكهربائي في المرحلة المقبلة، دون تحديد وقت تنتهي فيه القطوعات التي تأسفت على حدوثها.

وقالت شركة توزيع الكهرباء، في بيان أمس “سيتمّ برمجة قطوعات الكهرباء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا”.

وأبدت الشركة أسفها على برمجة القطوعات، متعهدة بالعمل على معالجة “المشاكل في أقلّ فترة ممكنة”. وذلك دون أن تحدد نوعية هذه المشاكل.

وفي ذات السياق، دافع وزير الطاقة خيري عبد الرحمن، عن زيارات أسعار الكهرباء التي وصلت إلى 500%، مقرًا في الوقت نفسه إنها عبء إضافي على المواطنين.

وقال خيري، في بيان: “إن زيادة أسعار الكهرباء كانت البديل أمام وزارة المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء”.

وأضاف: “التعرفة الجديدة صممت لتراعي بهيكلها الشرائح الاجتماعية الضعيفه وكذلك الصناعات الأساسية حيث مازال الدعم مستمراً بلا تغيير في الصناعات الدوائية والزراعة ودُور العبادة”.

وأرجع وزير الطاقة زيارة أسعار الكهرباء إلى تغطية العجز الذي بلغ 60%، بسبب “زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم”.

وتعهد الوزير بالعمل على توفير وسائل تمويل بديلة لتغطية تكاليف التشغيل وإنشاء مشاريع بديلة، تزيد من عدد المستفيدين من الكهرباء.

صحيفة الجريدة