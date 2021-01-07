بعد أن هاجمها قبل أيام .. هدى عربي ترد على ترباس: (الجمل ما بشوف عوجة رقبتو) !!





استهجنت الفنانة هدى عربي ما قاله الفنان كمال ترباس عليها، وقالت في تصريح لها: استغربت من الهجوم الكبير وغير المبرر علي ومن غنائي لكبار الفنانين ومن سبقوني، وهذا أمر لا يعيبني في شيء بل يزيد من رصيدي بأني أوثق لأعمالهم لكي لا تنسى وترسخ في ذاكرة المستمع، فأنت ورغم اسمك وتاريخك الكبير للآن تغني لكثير من الشعراء والملحنين دون إعطائهم حقهم المادي ولكن (الجمل ما بشوف عوجة رقبتو).. الجدير بالذكر أن ترباس هاجم هدى عربي قبل عدة أيام وقال بأنها تغني للآخرين ولا تمنحهم حقوقهم

الخرطوم : سراج الدين

صحيفة الصيحة