القراي: بكاء الإسلاميين على المنابر لن يوقف مسيرة التعليم والتغيير
قلل مدير عام المركز القومي للمناهج والبحث التربوي د. عمر القراي من بكاء الإسلاميين على المنابر لرفض المناهج الجديدة واعتبر أنه أمر متوقع من المساندين للنظام السابق للإبقاء على المناهج القديمة. وقال القراي في تصريحات صحفية أمس بحسب صحيفة الجريدة، على هامش المؤتمر الأول لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوي الذي بدأت فعالياته أمس الأول بصالة المعلم “القديم مرفوض كما نظامك مرفوض وأنت تم اقتلاعك فكيف تستمر مناهجك” فالبكاء على المنابر وإثارة العواطف لن يوقف مسيرة التعليم والتغيير. ولفت إلى عدم قيام مؤتمر لمناهج مرحلة الأساس بإعتبار أنه تم التنقيح للمناهج السابقة وليس وضع مناهج جديدة بإبعاد إيدلوجية النظام السابق وحذف الضعف منها فضلاً عن إدخال الإضافات عكس المرحلة المتوسطة والتي لا تتوفر لها مناهج. وكشف القراي عن إتجاه لإضافة التربية الوطنية في المتوسطة، والفلسفة والمنطق في الثانوية.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
ياخراى ياضلالى .. نغمة الكيزان دى مسخت شوف ليك نغمة جديدة يمكن توهم بيها العفن الزيك …
وتغيير عقيدتنا لابتقدر عليهو انته ولابيقدر عليهو الجابك فى زمن غفله فى الوظيفة الانته غفير مابتنفع فيها
الاسلاميين ليس ضد تطوير المناهج والتعليم بالعكس هم مع كل تطوير في اي مجال ..
لكن ضد افكارك الهدامه يا جاهل.. القراي اثبت بالدليل القاطع بانك فاقد تربوي ولا تفقه شي.
الاسلاميين افشلوا مخططك الضلالي الذي كنت تريد به تمرير افكار الهالك الملحد.
الحمدلله الذي اخزاك وافشل مخططك يا مجرم
جمهوري ضال وداير يضلل البشر
دا من كبار شياطين الانس وهو أخطر على الأمة من شياطين الجن
ربنا ينتقم منك عاجلا ويريح الأمة منك
الزول دا من دخل البلد دي شغال في نشر الفكر الجمهوري