القراي: بكاء الإسلاميين على المنابر لن يوقف مسيرة التعليم والتغيير





قلل مدير عام المركز القومي للمناهج والبحث التربوي د. عمر القراي من بكاء الإسلاميين على المنابر لرفض المناهج الجديدة واعتبر أنه أمر متوقع من المساندين للنظام السابق للإبقاء على المناهج القديمة. وقال القراي في تصريحات صحفية أمس بحسب صحيفة الجريدة، على هامش المؤتمر الأول لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوي الذي بدأت فعالياته أمس الأول بصالة المعلم “القديم مرفوض كما نظامك مرفوض وأنت تم اقتلاعك فكيف تستمر مناهجك” فالبكاء على المنابر وإثارة العواطف لن يوقف مسيرة التعليم والتغيير. ولفت إلى عدم قيام مؤتمر لمناهج مرحلة الأساس بإعتبار أنه تم التنقيح للمناهج السابقة وليس وضع مناهج جديدة بإبعاد إيدلوجية النظام السابق وحذف الضعف منها فضلاً عن إدخال الإضافات عكس المرحلة المتوسطة والتي لا تتوفر لها مناهج. وكشف القراي عن إتجاه لإضافة التربية الوطنية في المتوسطة، والفلسفة والمنطق في الثانوية.

الخرطوم (كوش نيوز)