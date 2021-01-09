شاهد بالفيديو.. انتشار ظاهرة (جلسات الاستماع) إلى القرآن من قبل الشباب في السودان





انتشرت في العاصمة السودانية الخرطوم وبعض الولايات سنة حسنة وتقليد لافت و هي (جلسات الاستماع) إلى تلاوة كتاب الله عز وجل بأصوات المقرئين المجودين، والتي يؤمها أعداد من الشباب.

وتنوعت الجلسات مابين أن تقام بالمساجد أو في رحلات تجمع ما بين التفكر والتدبر في آياته و في خلق السموات والأرض.

واظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل العديد من هذه الجلسات، وبعضها على كثبان رملية تحت ضوء القمر، وعند المغيب في مشاهد ساحرة تغري على ارتيادها.

الخرطوم: السوداني

https://fb.watch/2V11Col4np/

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