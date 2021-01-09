سياسية
من مقر إقامته بالإمارات .. حمدوك يرفض استقالة القراي
كشف مصدر مطلع أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رفض استقالة مدير المركز القومي للمناهج د. عمر القراي. ونقل المصدر عن حمدوك من مقر إقامته بالإمارات قوله إن القرار الذي أصدره بتجميد العمل بالمناهج بغرض التنقيح وليس الإلغاء، وأشار إلى أنه عقب الفراغ من عمل اللجان التربوية، سيتم استكمال طباعة المناهج. وأكد المصدر بحسب صحيفة المواكب، أن حمدوك أشاد بالقراي، وقال: “إن اختياره في هذا المنصب تم بالكفاءة وليس لإنتمائه السياسي ولا نشك في قدراته”.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقات
يا حمدووك اطلع قول الكلام دا علي القنوات السودانية..
الرجل قدم استقالته تفرفضها سوف سيكون آخر يوم ليك . افضل ليك تقعد في الامارات لا ترجع ..
لانو خلاص كثافة الشعب جات. ما في حل غير سقوطك
ملة الكفر والإلحاد والزندقة واحدة..
لعنة الله على كل شيوعي وجمهوري.