من مقر إقامته بالإمارات .. حمدوك يرفض استقالة القراي





كشف مصدر مطلع أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رفض استقالة مدير المركز القومي للمناهج د. عمر القراي. ونقل المصدر عن حمدوك من مقر إقامته بالإمارات قوله إن القرار الذي أصدره بتجميد العمل بالمناهج بغرض التنقيح وليس الإلغاء، وأشار إلى أنه عقب الفراغ من عمل اللجان التربوية، سيتم استكمال طباعة المناهج. وأكد المصدر بحسب صحيفة المواكب، أن حمدوك أشاد بالقراي، وقال: “إن اختياره في هذا المنصب تم بالكفاءة وليس لإنتمائه السياسي ولا نشك في قدراته”.

الخرطوم (كوش نيوز)