اقتصاد وأعمال
وكلاء الغاز يرفضون استلام حصتهم
رفض وكلاء الغاز استلام حصتهم من الغاز بحجة ضعف الربح، عقب زيادة وزارة الطاقة والتعدين للأسعار ليصبح سعر الأسطوانة (400) جنيه.
وقال الوكلاء إن هامش الربح لا يتجاوز (20) جنيهاً للأسطوانة من الوزارة لمصافاة الجيلي، فيما يبلغ هامش ربح الشركات (45) جنيهاً للاسطوانة، وقال عدد من الوكلاء أنهم يستلمون الأسطوانة بـ(370) جنيهاً والشحن (10) جنيهات. وطالب الوكلاء بحسب صحيفة المواكب، بزيادة أسعار بيع الأسطوانة إلى (500) جنيه حتى يتمكنوا من الإيفاء بالإيجار والعمالة.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
ماهو كان قعدنا نمشي 500 الغاز و560 جالون البنزين والعيشة 15 الف معناتو الحكومة توزع لكل مواطن مليار جنيه شهريا والباقي يتمو بالدين لي اخر الشهر …اصحي يا حكومة