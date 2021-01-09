وكلاء الغاز يرفضون استلام حصتهم





رفض وكلاء الغاز استلام حصتهم من الغاز بحجة ضعف الربح، عقب زيادة وزارة الطاقة والتعدين للأسعار ليصبح سعر الأسطوانة (400) جنيه.

وقال الوكلاء إن هامش الربح لا يتجاوز (20) جنيهاً للأسطوانة من الوزارة لمصافاة الجيلي، فيما يبلغ هامش ربح الشركات (45) جنيهاً للاسطوانة، وقال عدد من الوكلاء أنهم يستلمون الأسطوانة بـ(370) جنيهاً والشحن (10) جنيهات. وطالب الوكلاء بحسب صحيفة المواكب، بزيادة أسعار بيع الأسطوانة إلى (500) جنيه حتى يتمكنوا من الإيفاء بالإيجار والعمالة.

الخرطوم (كوش نيوز)