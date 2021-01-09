“تجمع أصحاب المخابز”: أزمة الخبز ستكون أسوأ الأسبوع المقبل





كشف الناطق الرسمي باسم “تجمع أصحاب المخابز”، عصام الدين عكاشة الجمعة عن تهرب وزراء ومسؤولين في حكومة ولاية الخرطوم من الاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم، وأكد أن تهرب المسؤولين لعدم امتلاكهم أي حلول لإنهاء أزمة تطاول صفوف المواطنين أمام المخابز في الوقت الراهن.

وكشف عكاشة بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن إغلاق 57% من المخابز أبوابها بالخرطوم، وعزا الأمر إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج المتمثلة في الخميرة، الزيت، العمالة، الوقود، إضافة إلى زيادة عبء فاتورة الكهرباء.

وأعلن عكاشة عن عرض مجموعة كبيرة من أصحاب المخابز مخابزهم للبيع ومغادرتهم للمهنة بشكل جماعي تفادياً لتعرضهم لأي خسائر، وقال: “لا يمكن أن ندعم المواطن من جيوبنا عشان نرضي الحكومة”، وأضاف أن الوضع خلال الأسبوع المقبل سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

الخرطوم (كوش نيوز)