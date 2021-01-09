(السودان) يدخل قائمة الدول الأعلى تضخماً في العالم





أدرجت تقارير رسمية السودان ضمن قائمة الدول التي سجلت أعلى معدلات تضخم في العام 2020م حول العالم. وحل السودان وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، بالمرتبة الثالثة بتسجيله لمعدل تضخم بلغ (198.9%)، فيما تصدرت دولة فنزويلا القائمة بـ(6500%) لتليها دولة زيمبابوي في المرتبة الثانية بتسجيلها لمعدل (495%). وبحسب صحيفة السوداني الدولية، حل السودان ثالثاً حسب القياس، فيما جاءت لبنان في المرتبة الرابعة بـ(144.5%) وحلت سورينام خامساً بـ(104.9%).

الخرطوم (كوش نيوز)