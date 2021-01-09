اقتصاد وأعمال
(السودان) يدخل قائمة الدول الأعلى تضخماً في العالم
أدرجت تقارير رسمية السودان ضمن قائمة الدول التي سجلت أعلى معدلات تضخم في العام 2020م حول العالم. وحل السودان وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، بالمرتبة الثالثة بتسجيله لمعدل تضخم بلغ (198.9%)، فيما تصدرت دولة فنزويلا القائمة بـ(6500%) لتليها دولة زيمبابوي في المرتبة الثانية بتسجيلها لمعدل (495%). وبحسب صحيفة السوداني الدولية، حل السودان ثالثاً حسب القياس، فيما جاءت لبنان في المرتبة الرابعة بـ(144.5%) وحلت سورينام خامساً بـ(104.9%).
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقات
من المفترض الاخ حمدوك يعلن حالة طوارىء عامه وضبط الاقتصاد والفساد السياسى وحكومه المخصصات وخلق الديمقراطية بعد الانتقاليه فورا لحكومه وطنية يجتمع عليها المواطنيين السودانيين بكل شفافيه ومراقبه دوليه لان تلك الحركات والاخوة فى قحت وغيرهم لا يمثلون ثورة الشباب ولا الحركات الا مناطق محدوده جدا بجملة اقاليم الوطن ويبالغون فى االاحتكار والاستززاف والتعند السياسى و لا تسمن ولا تغنى الشعب وليس لديها عصاة سيدنا موسى بل مخصصات ضد مصلحة الوطن وعليه الانتخابات المفصل الحقيقى لحكومه منتخبه وواعده وتحقق كل تطلعات المواطن فى الريف والحضر واحداث نقله ويجب ان لا يكون هناك تمديد وحتى لا يهضم تيار الديمقراطية والحرية والاعتاق من منظومه الحركات المسلحة والمتمرده بالوضع الحالى وامل ان نكشف الحقائق لمن لا يدرك الحقائق لوطن معافى يعمه السلام والامن والشفافية وسلطة القانون والعدل وليس فرض التغول السياسى برفع السلاح كما حصل من تلك الحركات والان هى خارج المنظومه المجتمعية السودانية لان الوطن طوى صفحة الانقاذ بلا رجعه ومع بضعت اشخاص كحركة الحلو وعبد الواحد خارج االجماع الوطنى السودانى والقطار سوف يغادر بدونهم ولا حوجه للرجوع للوراء بل الانطلاق لمن رضى فبه ومن تخلف عن الركب هو المسؤل وليس الوطن والمواطن سبب فى ذلك ولا نرهن وطن ليضيع بسبب افراد فقط وهل يعقل ودى الديمقراطية والكل خايف منها الان ؟ والله المستعان
مبروك -شكرا حمدوك -نتيجة مشرفة واصل كفاحك عقبال تطلع الاول قريبا