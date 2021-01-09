البنك المركزي يطالب عددا من البنوك بمده بحسابات الشركات التابعة للقوات المسلحة





طالب بنك السودان المركزي عدداً من البنوك مدَّه بحسابات عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة بالعملة الصعبة، في الفترة ما بين “2007م ــ 2020م”

وبحسب الخطاب فإن البنك المركزي طالب بحسابات كلٍّ من “شركة زادنا” التابعة للقوات المسلحة، وشركة “الساطع للنقل والاستثمار المحدودة”، وشركة “كرري للطباعة والنشر”، وشركة “كرري الهندسية”، وشركة “الجديان للخدمات المالية المحدودة”، وشركة “المسرة لمنتجات الأسمنت المحدودة”، وشركة “المسار العالمية للتعدين”

المصدر : السودان الجديد