اقتصاد وأعمال
البنك المركزي يطالب عددا من البنوك بمده بحسابات الشركات التابعة للقوات المسلحة
طالب بنك السودان المركزي عدداً من البنوك مدَّه بحسابات عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة بالعملة الصعبة، في الفترة ما بين “2007م ــ 2020م”
وبحسب الخطاب فإن البنك المركزي طالب بحسابات كلٍّ من “شركة زادنا” التابعة للقوات المسلحة، وشركة “الساطع للنقل والاستثمار المحدودة”، وشركة “كرري للطباعة والنشر”، وشركة “كرري الهندسية”، وشركة “الجديان للخدمات المالية المحدودة”، وشركة “المسرة لمنتجات الأسمنت المحدودة”، وشركة “المسار العالمية للتعدين”
المصدر : السودان الجديد
2 تعليقات
القوات المسلحة غلطانه و الله العظيم مفروض تعمل بنك خاص بها بلا بنوك سودانية بلا بنك مركزي بلا كلام فاضي.
نطالب الوطنيين من القوات المسلحة و بقية القوات النظامية الاسراع بتكوين بنك خاص و سحب كل أموالهم من البنوك السودانية باسرع ما يكون و يجب ان لا يخضع البنك لاى قانون سودانى او دولى بل يخضع لقانون القوات المسلحة و تكن كل حساباته سرية جدا جدا لا يسمح لاى جهة كانت الاقتراب منها او السؤال عنها و كامل من يتطاول و يفتحه فمه و يقطع لسانه فورا لان البنك يعتبر من الاسرار العسكرية.
هؤلاء المجرمين من القطط السمان و تجار المخدرات و العملة و التزوير و مخالب المخابرات الاجنية و الخونة و العملاء لا يناسبهم غير الدوس بالبوت و الرصاص.
و قد اثبتت التجارب بان السودان نسبة لكثرة المجرمين و العملاء تحت غطاء احزاب الرمم و الفطايس و القاذورات لا ينفع فيه غير الحكم العسكري الذي يقطع دابر هؤلاء الحثالة من البشر مع العلم الكثير منهم اصلهم اجنبي و ملاقيط ساكت.
كلامك صحيح 100% يا سواح سودانى