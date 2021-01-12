وزير الطاقة: لا نتحمّل مسؤولية التوزيع والتسعير ومراقبة المحطات





أعلنت وزارة الطاقة والتعدين في السودان، إنّ التوزيع والتسعير ومراقبة المحطات تقع على الولايات، لجهة أنّ السعر القديم غير مجزٍ.

وأشار ت إلى أنّ التسعير متروك للولايات بحسب تكلفة النقل من بورتسودان وإلى الولاية المعنية، كاشفًا عن اتّخاذ بعض الولايات قرارات بشأن تسعيرة الغاز.

وقال وزير الطاقة والتعدين المكلّف، خيري عبد الرحمن، إنّ دور وزارته ينتهي في المستودعات والتسليم للولايات والتي يقع على عاتقها التوزيع والتسعير ومراقبة المحطات.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية محدودة، الثلاثاء، عدم استعداد وزارته لتحمّل مسؤوليات ليست من إختصاصها، مطالبًا الولايات والوالي بتحمّل المسؤوليات كاملة.

وأضاف” كلّ الولايات لديها إدارة للبترول ولجان أمنية برئاسة الوالي لمراقبة نقل وتوزيع الوقود والغاز”

وكشف عبد الرحمن عن إستيراد ثلاث بواخر تمّ تفريغ اثنان منها ولكنّ تأثيرها لم يظهر في السوق لوجود حالة من الندرة الشديدة في الغاز.

وأضاف” تمّ استيراد الغاز ولكن عملنا على تعديل الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة الوقود والتضخّم”.

ويعاني السودان من أزمة حادة في الوقود والخبز والغاز منذ فترة ما أدّى إلى ارتفاع أسعارها بصورة غير طبيعية.

المصدر: باج نيوز