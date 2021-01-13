السودان .. ترتيبات لزيادة جديدة في أسعار الوقود





تعتزم الجهات ذات الصلة بتحديد أسعار الوقود، زيادة أسعار السلعة خلال اجتماعٍ منتظر عقده اليوم أو غدًا.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة، الأربعاء، إنّه تمّ تأجيل اجتماع كان مقرّر له أمس بين وزارتي المالية والطاقة ومحظفة السلعة الاستراتيجية وشركات استيراد الوقود الخاص لتحديد سعر جديد للوقود التجاري.

وأكّدت الصحيفة أنّ الاجتماع سوف يناقش زيادة جديدة لسعر الوقود عقب الزيادة العالمية التي شهدها مؤخرًا عبر دراسة فواتير استيراد باخرتي بنزين وتحديد تكلفتهما.

صحيفة صوت الامة