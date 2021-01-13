المدير السابق للخدمات المصرفية: خسائر الخدمات المصرفية (70) مليار جنيه العام الماضي





كشف المدير السابق لشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر حسن العمرابي، عن خسائر شركة الخدمات المصرفية في العام 2020م لشهر نوفمبر (70) مليار جنيه، وذلك نسبة لأن عدد المعاملات والأسعار غير مناسبة لتقديم الخدمات.

وقال العمرابي في حديثه لبرنامج “كالآتي” بقناة النيل الأزرق، إن زيادة الرسوم البنكية تمّت لصالح الخدمات البنكية والمصرفية وشركات القطاع الخاص التي تقدم الخدمات،

مشيراً الى أن الأسعار الجديدة لا تغطي التكلفة مقارنة بالدول الاخرى فإن الزيادات لا تمثل 10% من المبالغ مما أدى إلى زيادة تكلفة تقديم الخدمات، منوهاً الى أن شركات القطاع الخاص لا تتحمّل الدعم، وإنما تتحمله الدولة.

وفي السياق، قال العمرابي، إن كثيراً من الصرافات خالية تماماً ولا تتم تغذيتها لأن البنوك لا تجد أي فوائد من السحب من الصرافات غير واحد جنيه، بينما تكلف عملية التغذية للصرافات ما بين (40 – 50)جنيهاً، بجانب تقاعس شركات القطاع الخاص، لأن التكلفة غير مجزية، مطالباً الحكومة بتحمل المسؤولية ودعم الخدمات وضبطها ومحاسبة الجهات المختصة.

المصدر: صحيفة السوداني