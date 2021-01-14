وصول المعدات والآليات لتشييد كباري الفشقة الصغرى





تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة؛ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وصلت عصر اليوم المعدات والآليات لبدء العمل في جسور وكباري محلية القريشة قرية ودكولي وقرية ودعاروض بالفشقة الصغرى.

وكان البرهان خلال زيارته للحدود الشرقية للبلاد، وجّه بالشروع في إنشاء جسرين على نهر عطبرة بمنطقتي ود عاروض وودكولي. في وقت أعلن مزارعو الفشقة الصغرى، عن التزامهم بتشييد جسر ثالث، في إطار تنمية وتطوير حدود البلاد الشرقية.

صحيفة السوداني