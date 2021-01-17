إجتماع مرتقب حول تسعيرة الخبز بالخرطوم





يلتئم غداً الإثنين اجتماع مشترك بين حكومة ولاية الخرطوم وشعبة المخابز

وأكد الأمين العام للشعبة عبدالرحمن الباقر لـ(السوداني) ان الاجتماع يبحث في التسعيرة التي يطالب بها عضوية الاتحاد ، لافتا لاستمرار أزمة ندرة الدقيق وخروج عدد كبير من المخابز عن العمل وان العامل منها 20% فقط بسبب ارتفاع التكلفة.

وتوقع الباقر حدوث زيادة في غاز المخابز لاكثر من (4) آلاف جنيه للتر رغم ندرته، وقال كلما تاخر إعلان التعرفة الجديدة كلما تضاعفت التكلفة ،وقال إن هنالك عدم وضوح ومهنيه من الحكومة في ملف الخ.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني