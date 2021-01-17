أديس آبابا تتحدث عن جهات “تريد جرها” لمعاداة السودان
أكدت السلطات الإثيوبية حرصها على العلاقة مع السودان، مشددة على أنها تتحرك بقوة لإيجاد حل لأزمة الحدود بين البلدين. وقال رئيس هيئة الأركان الإثيوبي برهانو جولا، إن إثيوبيا ليست بحاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال. وأضاف أن هناك جهات تريد جرّ إثيوبيا لاتخاذ قرار خاطئ لمعاداة السودان، واصفا العلاقة بين البلدين بالمترابطة والتاريخية. من جانبها قالت السلطات السودانية على لسان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إنها لا تريد حربا مع الجارة إثيوبيا وليس لديها أي مصلحة في محاربة أي دولة من دول الجوار، مشددا على رغبته في التوصل لحدود تحفظ حقوق الطرفين، ويتم فيها وضع العلامات على الأرض. وكان جولا قد علّق السبت، على أنباء تحدثت عن اختراق مقاتلة إثيوبية أجواء السودان، قائلا إن ما تم تداوله من هذه الأخبار لا أساس له من الصحة، لافتا إلى أن “قواتنا الجوية لم تتجاوز حدودها قيد أنملة”.بحسب موقع إسكاي نيوز. وأوضح القائد العسكري الإثيوبي: “موضوع التعديات على الحدود بين البلدين لم يكن جديدا بسبب عدم ترسيمها، ولا يمكن اعتبار ذلك احتلالا من جانب أي طرف”.
الخرطوم(كوش نيوز)
تعليق واحد
الان فقط إثيوبيا فهمت بدون السودان فهي لا تساوي شيء وتلك حقيقة وقواتنا المسلحة تعلم ذلك جيدا عكس الساسة والكيزان والعياذ بالله منهم.. إثيوبيا تحتاج إلى السودان في غير سد النهضة تحتاج لمواني السودان لتصدير منتجاتها ولاستيراد الوقود والغذاء لقرب المسافة بين السودان واقليم الامهرا الذي يخافهم ابي احمد وسوف يتخلص منهم قريبا وثم يرجع إلى الارومو و التغراي وتحتاج إثيوبيا الي اراضي السودان ولخيرات السودان وتحتاج لمن ياوي لها الملايين
حتى تقف على قدميها ومن ثم سوف ترون وجه
إثيوبيا القبيح بعد اكتمال سد النهضة
السيد البرهان يعرف جيدا من هم الإثيوبين
وقوات الشعب المسلحة تفهم الإثيوبين
جيدا وتعرف الاعيبهم وتعرف التركيبة القبليه داخل إثيوبيا وتعرف أين ومتى تاكل الكتف
فلا خوف على السودان فلديه رجالا يعرفون كيف يحمون بلدهم وكيف يدافعون عن شعبهم
حمى الله قواتنا المسلحة التي تعلم جيدا بعد الانتهاء من مشكلة الشرق سوف تتجه الي الحدود الشمالية وتلك مسألة وقت فقط وغدا اَلناظره لقريب