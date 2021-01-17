أديس آبابا تتحدث عن جهات “تريد جرها” لمعاداة السودان





أكدت السلطات الإثيوبية حرصها على العلاقة مع السودان، مشددة على أنها تتحرك بقوة لإيجاد حل لأزمة الحدود بين البلدين. وقال رئيس هيئة الأركان الإثيوبي برهانو جولا، إن إثيوبيا ليست بحاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال. وأضاف أن هناك جهات تريد جرّ إثيوبيا لاتخاذ قرار خاطئ لمعاداة السودان، واصفا العلاقة بين البلدين بالمترابطة والتاريخية. من جانبها قالت السلطات السودانية على لسان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إنها لا تريد حربا مع الجارة إثيوبيا وليس لديها أي مصلحة في محاربة أي دولة من دول الجوار، مشددا على رغبته في التوصل لحدود تحفظ حقوق الطرفين، ويتم فيها وضع العلامات على الأرض. وكان جولا قد علّق السبت، على أنباء تحدثت عن اختراق مقاتلة إثيوبية أجواء السودان، قائلا إن ما تم تداوله من هذه الأخبار لا أساس له من الصحة، لافتا إلى أن “قواتنا الجوية لم تتجاوز حدودها قيد أنملة”.بحسب موقع إسكاي نيوز. وأوضح القائد العسكري الإثيوبي: “موضوع التعديات على الحدود بين البلدين لم يكن جديدا بسبب عدم ترسيمها، ولا يمكن اعتبار ذلك احتلالا من جانب أي طرف”.

الخرطوم(كوش نيوز)