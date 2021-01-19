مخابز الخرطوم تقرر الخروج عن إنتاج الخبز المدعوم ابتداء من اليوم





كشف الأمين العام لشعبة المخابز عبد الرحمن الباقر في تصريح لـ( السوداني) عن توجه شعبة مخابز الولاية الشعبة لعدم استلام الدقيق المدعوم اعتبارا من اليوم بعد الغاء اجتماعهم أمس مع والي ولاية الخرطوم بخصوص التسعيرة .

وقال عبد الرحمن إن اجتماعا للشعبة امن على اكتمال خروج المخابز عن دائرة الخبز المدعوم اعتبارا من اليوم وذلك لأسباب الخسارة حيث بلغ سعر كرتونة الخميرة١٠ آلاف جنيه وجركانة الزيت سعة ٨ آلاف جنيه فضلا عن الغاز والكهرباء والجاز وبقية بنود التكلفة.

وعزا عبد الرحمن القرار، لفشل عدة وعود من قبل حكومة الولاية واقرارها بضرورة معالجة التكلفة وتحمل الولاية لمسؤوليتها واعلان تسعيرة جديدة الاسبوع الماضي .

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني