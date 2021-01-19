اتحاد اصحاب العمل يكشف عن مساعيه الجادة لحل ازمة الخبز





كشف اتحاد اصحاب العمل ولاية الخرطوم عن مساعيه الجادة لحل ازمة الخبز بالولاية وذلك من خلال التواصل مع الجهات المختصة بملف الخبز.

واشار رئيس اتحاد اصحاب العمل بولاية الخرطوم المهندس بكرى جاويش في تصريح (لسونا) الى ضرورة وجود تنسيق شامل بين الشركاء الاساسيين فى صناعة الخبز وهم (الحكومة واصحاب المخابز والمطاحن) . مطالبا الحكومة بالنظر فى الخسائر التى تقع على كاهل اصحاب المخابز وحل مشكلة مدخلات الانتاج .

واكد جاويش ان قرار اعادة تسعيرة الخبز هو قرار مشترك بين شركاء صناعة الخبز كافة

وكالة سونا