السودان.. فتح خطابات اعتماد لاستيراد (14) شحنة وقود
كشف رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الاستراتيجية، عبد اللطيف عثمان محمد صالح، امس، عن استيراد “23” شحنة محروقات، خلال الفترة من 24 أكتوبر 2020 إلى 15 يناير الحالي. وأعلن عثمان في بيان، عن فتح خطابات اعتماد لاستيراد “14” شحنة محروقات أخرى لتغطية الفترة حتى 28 فبراير موعد نهاية صيانة مصفاة الخرطوم، وأوضح أن الكمية المستوردة تبلغ (1) مليون و(270) ألف طن/ متري من المحروقات، وبخطابات اعتماد تبلغ قيمتها الإجمالية “602” مليون دولار أمريكي. وبحسب صحيفة حكايات ، أكد عبد اللطيف أن المحفظة راعت توفير المحروقات خلال فترة توقُّف المصفاة للصيانة وقامت حتى الآن باستيراد (11) باخرة جازولين، بإجمالي (440) ألف طن و(6) بواخر بنزين، بإجمالي (240) ألف طن و(6) بواخر غاز طبخ، بإجمالي (30) ألف طن بقيمة كلية بلغت “272” مليون دولار، لجميع الشحنات، إضافة إلى خطابات اعتماد أخرى بقيمة “60” مليون دولار، تم فتحها بواسطة المحفظة لاستيراد الدواء. وأوضح عبد اللطيف أن محفظة السلع الاستراتيجية بدأت في فتح خطابات اعتماد لاستيراد “14” شحنة محروقات أخرى، (9) بواخر جازولين، بقيمة “165” مليون دولار، و(5) بواخر بنزين، بقيمة “105” ملايين دولار لتصبح القيمة الكلية (270) مليون دولار، لاستيراد “560” ألف طن/ متري من المحروقات، لتغطية احتياجات البلاد، حتى نهاية فبراير المقبل.
الخرطوم(كوش نيوز)