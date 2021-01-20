السودان.. فتح خطابات اعتماد لاستيراد (14) شحنة وقود





كشف رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الاستراتيجية، عبد اللطيف عثمان محمد صالح، امس، عن استيراد “23” شحنة محروقات، خلال الفترة من 24 أكتوبر 2020 إلى 15 يناير الحالي. وأعلن عثمان في بيان، عن فتح خطابات اعتماد لاستيراد “14” شحنة محروقات أخرى لتغطية الفترة حتى 28 فبراير موعد نهاية صيانة مصفاة الخرطوم، وأوضح أن الكمية المستوردة تبلغ (1) مليون و(270) ألف طن/ متري من المحروقات، وبخطابات اعتماد تبلغ قيمتها الإجمالية “602” مليون دولار أمريكي. وبحسب صحيفة حكايات ، أكد عبد اللطيف أن المحفظة راعت توفير المحروقات خلال فترة توقُّف المصفاة للصيانة وقامت حتى الآن باستيراد (11) باخرة جازولين، بإجمالي (440) ألف طن و(6) بواخر بنزين، بإجمالي (240) ألف طن و(6) بواخر غاز طبخ، بإجمالي (30) ألف طن بقيمة كلية بلغت “272” مليون دولار، لجميع الشحنات، إضافة إلى خطابات اعتماد أخرى بقيمة “60” مليون دولار، تم فتحها بواسطة المحفظة لاستيراد الدواء. وأوضح عبد اللطيف أن محفظة السلع الاستراتيجية بدأت في فتح خطابات اعتماد لاستيراد “14” شحنة محروقات أخرى، (9) بواخر جازولين، بقيمة “165” مليون دولار، و(5) بواخر بنزين، بقيمة “105” ملايين دولار لتصبح القيمة الكلية (270) مليون دولار، لاستيراد “560” ألف طن/ متري من المحروقات، لتغطية احتياجات البلاد، حتى نهاية فبراير المقبل.

الخرطوم(كوش نيوز)