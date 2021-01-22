أحداث الجنينة..إعلان حصيلة جديدة للضحايا





وفق البيان، فإنّ جميع الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي تحت إشراف الفرق الطبية المحلية وفريق الاسناد.

أعلنت لجنة أطباء غرب دارفور، الجمعة، ارتفاع ضحايا أحداث مدينة الجنينة إلى”161″، فيما لم يتمّ تسجيل أيّ إصابةٍ جديدة.

وقالت اللجنة في بيانٍ صادرٍ، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّه تمّ العثور على جثمان أحد المفقودين في معسكر كريندنق، فيما لم تسجّل أيّ إصاباتٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبقى العدد الكلي للجرحى عند ٢١٥ جريحًا.

وأشارت اللجنة إلى أنّ رحلة البحث من قبل فرق السكان ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني ما زالت متواصلة في المناطق التي لم يتيسّر الوصول إليها بسبب التعقيدات الأمنية.

والسبت، قرّرت السلطات السودانية، فرض حظر تجوال إلى أجل غير مسمى، في ولاية غرب دارفور على خلفية أعمال عنف شهدتها الولاية.

باج نيوز