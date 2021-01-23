يعتبر الزواج الرابع لها .. فهيمة عبدالله تدخل القفص الذهبي





اكتملت خلال الأيام الماضية مراسم زواج الفنانة فهيمة عبدالله بإحدى الصالات من عازف الربابة محمد وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء وزملاء المهنة الذين قدموا لها التبريكات والتهاني، فيما شارك بالغناء في الحفل عدد من الفنانين. وبحسب موقع الراكوبة الإلكتروني أن الفنانة فهيمة عبدالله خاضت تجارب زوجية عدة من خارج الوسط الفني لم يكتب لها فيها النجاح، ويذكر أن الفنانة فهيمة عبدالله قدمت العديد من الأعمال الغنائية الجديدة خلال الفترة الماضية وذلك عن طريق أنماط موسيقية مختلفة وتجولت بتجربتها في أغاني البادية والأرياف، وكما معروف أن الفنانة فهيمة عبدالله لها جمهور عريض يتمركز حول أطراف مدينة الخرطوم.

صحيفة الصيحة