خطيب الأنصار: الحكومة تسير على درب “الانقاذ” والمواطن لن يسكت





هاجم نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار خطيب الجمعة بمسجد الهجرة بود نوباوي آدم أحمد يوسف الحكومة الانتقالية، وقال” “إن من يسمون بحكام الثورة وما أن مضت بضعة أشهر حتى فوجئنا بأنهم وجه آخر لأولئك الذين ألقينا بهم في مزبلة التاريخ.

وقال خطيب الأنصار بحسب صحيفة المواكب، إن الحكومة تسير على درب “الانقاذ” (حذو النعل بالنعل ووقع الحافر على الحافر تماماً)، وقال” والغريب في الأمر حتى الوزراء الذين كانوا مع الثوار عندما استوزروا أصبحوا مسخاً مشوهاً لم نسمع لهم صوتاً ولم نذق لهم طعماً ولا رائحة (لبدوا تب ودفنوا دقن)”.

وطالب مولانا آدم يوسف الحكومة بأن تتق الله في الشعب، وزاد” “احذروا غضبة الحليم.. هذا الشعب لن يرضى الضيم ولن يسكت على الفساد فقد خرج على المفسدين في أعظم الثورات وآخرها ثورة ديسمبر والتي جاءت بكم وزراء ودستوريين، عليه هذه الحكومة من صنع الشعب والشعب يراقب وينتظر، ولكن للصبر حدود، وهذا الشعب المعلم في كل مرة له أسلوب”.

وأكد خطيب الجمعة أن خروج الشعب هذه المرة لن يكون كما يتوهم فلول الانقاذ وبعض اليساريين الذين هم (كراع في المركب وكراع في الطوف)، لن يكون خروج الشعب في تظاهرات كي ينقض المغامرون من الأجنحة العسكرية سواء كانوا يساراً كما فعلوا في مايو 69، أو يميناً متطرفاً كما في يونيو 89، ولكن سيكون التغيير إذا لم يرعوي هؤلاء بصورة تذهلهم جميعاً.

الخرطوم (كوش نيوز)