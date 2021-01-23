أزمة الوقود تنعش قروبات مواقع التواصل الاجتماعي





انعشت أزمة عدم توفر الوقود خلال اليومين الماضيين، قروبات مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها صف خفيف، الذي تتجاوز عضويته أكثر من 200 ألف شخص.

ونشط القروب أمس الجمعة بعدد كبير من “البوستات” للباحثين عن الوقود، وكتب أحد المتداخلين بانه كان فى طلمبة بشارع الصحافة ظلط وانتظر حتى فرغ التانكر عبوته، لكن العاملين ابلغوا الباحثين عن الوقود فى الصف بأن الطلمبة لن تعمل اليوم، لوجود زيادة جديدة فى أسعار الوقود،

وستتم برمجة ماكينات الخدمة اليوم الأحد، وكانت وزارة الطاقة أصدرت أمس الجمعة منشوراً بزيادة سعر لتر البنزين إلى 127 جنيهاً، والجازولين إلى 115 جنيهاً.

صحيفة السوداني