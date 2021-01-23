إحدى معجبات الفنانة ندى القلعة تُفاجئها بسؤال غريب وندى ترُد عليه بطريقة دبلوماسية





فاجأت إحدى معجبات الفنانة ندى القلعة المتابعين عندما قامت بتوجيه سؤال للقلعة مفاده متى تترك الغناء وتقضي ماتبقى من عمرها في طاعة الله سبحانه وتعالي.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ردت الفنانة ندى القلعة على السؤال الذي وجهته لها المعجبة بطريقة دبلوماسية ولم تظهر أي نوع من الغضب ،حيث قالت إن الإنسان يمكن أن يكون في حالة عباده دائمة ولكن قلبه مشغول وأن ما تفعله مع الله يجب أن يكون بينها وبينه لأنها أدرى بماتفعله ولكن ليس بالضرورة معرفة الأخرين به.

الخرطوم:(كوش نيوز)