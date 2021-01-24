 بالفيديو: (الجديد في السودان) شاب يغني داخل مسجد وناشطون يعلقون (النوعية دي جايبة لينا البلاوي)





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب سوداني استخدم مكبرات الصوت للتغني داخل المسجد بطريقة جعلت كل من شاهد الفيديو يتحسر على الشاب بسبب مافعله دون مراعاة لحرمة المكان الذي يتواجد فيه لانه مخصص للعبادة وليس لتقديم الأغاني.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنزعاجهم من الشاب مما جعلهم يشنون عليه هجوماً عنيفاً ويوجهون له الإنتقادات لما فعله بالمسجد،فيما تسأل بعض المعلقين عن دور الشخص المسوؤل عن المسجد ولماذا سمح له بالتغني ، بالإضافة إلى وجود شخص آخر قام بتصويره ونشره في المواقع دون إستحياء من مافعله.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت رداً على الفيديو المتداول (حكومه جايه ضد الدين ـ واحده بتلحن القرآن وواحد بغني في المسجد ومناهج مبتذله الله المستعان).

الخرطوم:(كوش نيوز)

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