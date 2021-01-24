رئيس لجنة “القومة للسودان” : أموال الحملة لم يتم التصرُّف فيها حتى الآن





قال رئيس لجنة مُبادرة “القومة للسودان ـ الحملة الشعبية للبناء والتعمير “بروفيسور جمعة كندة إن أموال التبرعات التي تحصلت عليها الحملة لم يتم التصرُّف فِيها حتى الآن.

وأكد (كندة) فِي تحقيق لـ(الجريدة) إنّ كافة أموال ” القومة للسودان” تم إيداعها فِي حساب تم إنشاؤه خِصيصاً للحملة ببنك السودان المركزي.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية التي شكلها رئيس الوزارء د. عبدالله حمدوك برئاسته وعُضوية أخرين هي المسؤولة عن تبرعات الحملة إضافةً للمبالغ المالية التي تم جمعها.

وأطلق رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك حملة “القومة للسودان” خواتيم مارس المنصرم لدعم الموازنة العامة واحتياجات البلاد في ظل ازمة اقتصادية طاحنة اقترنت بتحديات مواجهة وباء كورونا.

ودعا حمدوك خلال كلمة وجهها للشعب السوداني التبرع الجماعي لمساعدة السودان لمواصلة تجليات وإرث الثورة ودعم الفترة الإنتقالية.ووجدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من القطاعات الشعبية المختلفة داخل وخارج السودان وجمعت مليارات الجنيهات خلال ساعات قليلة من تدشينها .

الخرطوم : سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة