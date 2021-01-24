شاهد بالصور.. إبراهيم الشيخ يكرم أوائل الشهادة السودانية برحلة إلى تركيا





أعلن رجل المال والأعمال الشاب إبراهيم الشيخ رئيس مجلس إدارة مجموعة وولفز للإستثمار العقاري والسياحي بتركيا عن مبادرته بتكريم أوائل الشهادة السودانية ، وذلك بتنظيم رحلة سياحية ترفيهية لتركيا، جاء ذلك لدى زيارة السيد إبراهيم والوفد المرافق له من نجوم المجتمع لمنزل أولى الشهادة السودانية ريان هشام اسماعيل سري بحي الهدى بشرق النيل الطالبة بمدرسة نور الإيمان الخاصة بولاية الخرطوم. وقال إبراهيم الشيخ في الحفل المصغر بمنزل أولى الشهادة إن هذه المبادرة تأتي تأكيداً للأدوار المجتمعية التي تقوم بها مجموعة وولفز بتركيا، مشيداً بالنتيجة المميزة التى أحرزتها الطالبة ريان ٩٨.٣٪ كأعلى نسبة في تاريخ الشهادة السودانية، ومشيداً بتميز زملائها و زميلاتها الأوائل رغم الظروف الصعبة التي واجهت العام الدراسي، معبرآ عن شكره للمعلمين والمعلمات ومنسوبي وزارات التربية والتعليم بكل ولايات السودان. من جانبها قدمت أولى الشهادة السودانية الطالبة ريان هشام شكرها لرجل المال والأعمال الشاب إبراهيم الشيخ لدعوته لها وزملائها أوائل الشهادة السودانية بزيارة تركيا ، مؤكدة أن هذه الزيارة سيكون لها الأثر الكبير في مستقبل المتفوقين. وحيا الأستاذ الشيخ أبو رنات مـؤسس وعميد مدراس نور الإيمان بشرق النيل مبادرة السيد إبراهيم الشيخ ومجموعة وولفز بتركيا على تكريمهم لأوائل الشهادة السودانية برحلة سياحية وترفيهية لتركيا شاكراً لهم زيارة المدرسة ومنزل أولى الشهادة السودانية بحي الهدى بشرق النيل بولاية الخرطوم بوفد ضم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم المجتمع.

الخرطوم(كوش نيوز)