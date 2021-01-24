السودان..قائمة من”55″ مستشارًا من العدل للنيابة العامة





المراسم، الأربعاء، لمباشرة مهامهم.

أعلنت النيابة العامة في السودان، عن تسلّم قائمة تضم نقل نهائي لـ”55″ مستشارًا من وزارة العدل للنيابة العامة.

وقالت النيابة بحسب وكالة السودان الرسمية” تم تسليم قائمة وخطاب نقلٍ نهائيٍ لـ ٥٥ مستشاراً من وزارة العدل للنيابة العامة؛ بموجب القرار رقم ٧ لسنة ٢٠٢١م الصادر من مجلس الوزراء”.

ومن المقرر أنّ يكتمل، الأربعاء، المقبل مراسم إجراءات استيعابهم بالنيابة العامة لمباشرة مهامهم.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.