



ألقت السلطات القبض على الفنان محمد بشير (الدولي) وذلك على خلفية مخالفته للقرارات الصادرة من والي الخرطوم بشأن منع الحفلات الجماهيرية والمناسبات الخاصة.

وقال مصدر موثوق لـ(السوداني)، إن الفنان حمادة بشير تم إلقاء القبض عليه إثر مشاركته في إحدى المناسبات الخاصة التي أقيمت بإحدى المزارع بولاية الخرطوم.

ولفت ان السلطات ألقت القبض على “حمادة بشير”، إلى جانب عدد من أفراد فرقته وقامت بتحويلهم الى المحكمة بشكل فوري.

وبحسب المصدر الموثوق، فإن المحكمة أصدرت أحكاماً بالغرامة على الفنان محمد بشير وفرقته الموسيقية بمبالغ وصلت جملتها إلى 800 الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين.

المصدر: صحيفة السوداني