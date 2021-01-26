شاهدبالفيديو (ترباس) ينتقد والي الخرطوم ويذرف الدموع معلنا مغادرة السودان نهائيا مع أسرته





وجه الفنان السوداني الشهير “كمال ترباس” انتقادا حادا تجاه والي الخرطوم، لإيقاف نشاط الفنانين باغلاق الصالات ومنع تجمعات المناسبات، بينما يُسمح بالأنشطة الأخرى من التجمعات.

وعبر “ترباس” خلال لقاء هاتفي أجرته معه قناة الهلال، عن حزنه لما آل إليه حال الفن في السودان، وتعرض عدد من الفنانين لغرامات طائلة من قبل سلطات ولاية الخرطوم.

وأعلن “ترباس” عن اعتزامه بيع جميع أملاكه ومغادرة السودان نهائيا مع أسرته نتيجة الذل الذي أصبح يتعرض إليه الفنان في السودان، على نحو غير مسبوق لم يشهده حتى في عهد البشير والنظام العام.

الخرطوم ( كوش نيوز)