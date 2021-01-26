“الإمبراطور” أحمد الصادق ينتقد الحكومة عبر “مقطع شعر”





أبدى الفنان أحمد الصادق عدم رضاه عن الأوضاع المعيشية في البلاد. وأعلن الصادق انتقاده للقائمين على أمر الحكم في البلاد، واصفاً إياهم بالنائمين. وانضم أحمد بذلك للفنانين الذين أفصحوا عن رفضهم للسياسات الاقتصادية التي تدار عبرها البلاد. وبحسب صحيفة المواكب، نشر “الإمبراطور” عن ذلك مقطع شعر يقول: الحال بقى طين لا غاز لا جاز ولا بنزين في الناس الفي الأفران بايتين للعيشة البي خمسة وعشرين مش حالا طين بس ربك يلطف ويعين حكام نايمين ما شغالين وما عارفين.

الخرطوم (كوش نيوز)