شاهد بالصورة.. طالبات حسناوات يرفعن شعار (المدنية) خلال مظاهرة بالخرطوم يشعلن السوشيال ميديا ونشطاء (أنيقات لكن ما عارفات المطرة صابة وين)





شهدت العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام الماضيات مظاهرات عنيفة تطالب برحيل حكومة رئيس الوزراء السوداني د. عبد حمدوك بعد غلاء أسعار المعيشة بصورة كبيرة.

وتصدرت أحداث المظاهرات وإغلاق المتظاهرين للشوارع الرئيسية قائمة أهم الأحداث على السوشيال ميديا السودانية, حيث تم تداول صور عديدة من التظاهرات التي شهدتها مناطق مختلفة بالعاصمة الخرطوم.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن من ضمن صور التظاهرات التي حققت أعلى نسبة تفاعلات, صورة لطالبات وصفهن الرواد بالحسناوات وهن يحملن لافتة كتب عليها (مدنية).

الصورة التي رصدتها محررة موقع النيلين حققت أعلى نسبة تفاعلات من خلال تعليقات الرواد عليها, حيث سخر الكثيرون من العبارة التي رفعتها الطالبات, وكتب أحدهم في تعليقه الذي حاز على أعلى نسبة تفاعلات (أنيقات لكن ما عارفات المطرة صابة وين).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين