شاهد بالفيديو.. بعد بكائه بسبب الجوع.. الفنان كمال ترباس يظهر خلال جلسة خاصة وهو يلتهم (الشية) الشهية مصحوبة بــ(الشطة) الخطيرة





تداول نشطاء بارزون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو ظهر من خلاله الفنان السوداني الكبير كمال ترباس خلال جلسة خاصة وهو جالس على طاولة بها أشهى أنواع اللحوم .

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشر الناشطون الفيديو عقب المداخلة القوية للفنان كمال ترباس على قناة الهلال الفضائية والتي ذرف من خلالها الدموع وهاجم فيها والي الخرطوم بسبب قراره بإغلاق صالات الأفراح وأيقاف الحفلات منعاً للتجمعات.

وقال ترباس خلال المداخلة أنهم كفنانين أصيبوا بالجوع وتوقفت معيشتهم بسبب قرارات الوالي الأخيرة وأتخذ ترباس قراراً صعباً حيث أعلن هجرته هو وأسرته لخارج السودان في ظل هذا الوضع.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لردة فعل الرواد على حديث الهرم الفني كمال ترباس, فقد جاءت أول ردة فعل بالفيديو والذي يبدو أنه القديم وتم نشره.

وكتب الناشطون على الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (الفنان كمال ترباس يقول جيعانين وهو يأكل في الشية الشهية بالشطة الخطيرة…ياريتها جوعتنا نحنا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين