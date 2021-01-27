شاهد بالفيديو.. بعد بكائه بسبب الجوع.. الفنان كمال ترباس يظهر خلال جلسة خاصة وهو يلتهم (الشية) الشهية مصحوبة بــ(الشطة) الخطيرة

تداول نشطاء بارزون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو ظهر من خلاله الفنان السوداني الكبير كمال ترباس خلال جلسة خاصة وهو جالس على طاولة بها أشهى أنواع اللحوم .
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشر الناشطون الفيديو عقب المداخلة القوية للفنان كمال ترباس على قناة الهلال الفضائية والتي ذرف من خلالها الدموع وهاجم فيها والي الخرطوم بسبب قراره بإغلاق صالات الأفراح وأيقاف الحفلات منعاً للتجمعات.
وقال ترباس خلال المداخلة أنهم كفنانين أصيبوا بالجوع وتوقفت معيشتهم بسبب قرارات الوالي الأخيرة وأتخذ ترباس قراراً صعباً حيث أعلن هجرته هو وأسرته لخارج السودان في ظل هذا الوضع.
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لردة فعل الرواد على حديث الهرم الفني كمال ترباس, فقد جاءت أول ردة فعل بالفيديو والذي يبدو أنه القديم وتم نشره.
وكتب الناشطون على الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (الفنان كمال ترباس يقول جيعانين وهو يأكل في الشية الشهية بالشطة الخطيرة…ياريتها جوعتنا نحنا).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
9 تعليقات
ترباس بيأكل فى شية . والفيديو ده قديم من زمن الرخا لمن كان فى مقدور اى سودانى غنى وفقير يأكل شية .لو عمل استطلاع فى زمن القحاطة ده يمكن يكون 5%فقط بياكلو الشية وفى المناسبات فقط
شنو يعني والله انتو مرض بس عادي جدا ياكل مايحلو له مش بقروشه ياملحدين ياعملا. في ناس كتيره طلعو من السودان وماكيذان طلعو باولادهم من العملوه القحاته والشويعيين الحاقدين علي الشعب والاسلام مصر تاملات بالسودانيين الغارديان يقرو اولادهم اولاد لانو الدفعه الفاتت لسه مانزلو مدارس القراي ووزير التربيه طيعو ليهم سنينهم الله ياخدكم ارجعو لدياركم وفنادقكم وخلونا في حالنا ياشويعيين.
لكن طلعو في عهد الكيزان اكتر من طلعو في عهد القحاته 30 سنه والكيزان بهجروا في الناس نسيت اذكرك ببيوت الاشباح دا غير حرب دارفور والعملو في دارفور
بما انو الصيام بيعلم الصبر والتعود على الشي يجعله ديدن فغالبية الشعب السوداني بالنسبة لهم المعاناة طيلة سنين عددا ديدن تعايشو معه وثارو لتحسين الاوضاع ومن ناحية الجوع اليوم من يكثر ويعلوصراخهم هم الذين كانو منعمون ولا يسالون عن هضم حقوق الغلابه وجاءت السنوات المفصلية التي يكون فيها العلج بالكي يشمل الجميع ونمني انفسنا ان يتحسن حال وطننا وينعم كل افراده بحياة كريمة حتى الذين يعلو صراخهم ….فرحماك ربي
انتو حكاية (ملحدين) دي شنو !!!؟
كل مرة تلقى واحد كوز منافق او واحد معتوه يقول يا ملحدين !!!
دا شنو النفاق والجهل والخبل دا !؟
عليكم ورحمة الله وبركاتة
يا اخي الثورة هههههه دي بقيادة القحاتة و الشيوعيين اخرجت اسوأ ما في الشعب السوداني من حقد و جهل.. شوف كمية الهراء في الوسائط عن كمال ترباس الفنان القامة فجأة صار كوز لانو اتكلم في الحيوان الحمار الاسمو حمدوك الله ياخدو و جماعتو.. واحد عامل تسجيل صوتي بقول ترباس بتاع سكر و بنات.. لا ياخي الشيوعيين ما معتكفين في المساجد و حاشاهم السكر و الفسوق.. نفس التسجيل المتكلم مبسوط لانو نميري جاء ضرب ترباس لانو ترباس رد ليهو في التلفون.. انا كملي حسب قصته.. بالله في تفاهة و عفانة اكتر من الشيوعيين و القحاتة.. مخلوقات منحطة قذرة.. و تي واحد يرد برضو قذر و حاقد.
هاشم قول واي وبس
اتق الله يا رجل لديك رقيب وعتيد