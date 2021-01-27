بالفيديو: الجبلية تعود لإثارة الجدل مجدداً بقولها (ما برضي زول وما بعمل حاجة ما بحبها)





عادت المطربة عائشة الجبل لإثارة الجدل مجدداً وذلك من خلال مقطع فيديو تداوله عدد من الناشطين بمنصات مواقع التواصل المختلفة ذكرت فيه إنها تحب لونيتها في الغناء وانها لاتفضل تقديم أغنيات لاتُحبها من أجل إرضاء الأخرين .

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد قالت الجبلية إنها حصلت على شهادة العديد من الفنانين المعروفين الذين ذكروا بأن صوتها يصلح أن تٌقدم لونيات مختلفة في الغناء ،في سياق متصل قالت إنها قادرة على أن تُثبت للجمهور مقدرتها على الخوض وترديد أغنيات بشتى اللونيات.

الخرطوم: (كوش نيوز)