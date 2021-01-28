اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 28 يناير 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 328.00جنيه

الريال السعودي : 87.46جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 396.88 جنيه

الدرهم الإماراتي : 89.86جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 89.90 جنيه

الجنيه الإسترليني : 449.36جنيه

الجنيه المصري : 20.93جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.