أصدقاء السودان يعلنون دعم موازنة 2021م





أكد الاجتماع الدوري لمجموعة أصدقاء السودان، الوقوف بجانب السودان في مساره نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم جهود الحكومة في معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.

كما أكد الاجتماع الذي عقد يوم الخميس اسفيريا والذي نظمته ألمانيا، دعم تنفيذ موازنة العام 2021 وذلك من خلال البرامج التي تنفذها الحكومة مثل برنامج دعم الأسر (ثمرات) إضافة إلى البرامج المستمرة والمجازة في الموازنة.

وأيضاً ناقش الاجتماع التحضيرات لمؤتمر باريس المزمع انعقاده في 17 مايو القادم والذي سيكون بمثابة الإعلان الرسمي لعودة السودان لحاضنة المجتمع الدولي والذي يهدف لتشجيع المستثمرين الدوليين للاستثمار في السودان وأيضاً الاتفاق مع نادي باريس لإعفاء ديون السودان.

وانعقد الاجتماع،بمشاركة أكثر من 25 دولة ومؤسسة دولية، برئاسة وزير شؤوم مجلس الوزراء عمر مانيس والسفير فيليب آكرمان، المدير العام لأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، وبحضور وزيرة المالية د.هبة محمد علي.

وقدم السفير مانيس تنويراً حول الأوضاع السياسية في البلاد، بما في ذلك تنفيذ اتفاقيات السلام، وقدمت هبة،

تنويراً حول موازنة العام 2021 والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

المصدر: السودان الجديد