(الدبلوماسي): إيقاف الحفلات قرار غير مدروس وأضم صوتي لـ”ترباس”





ضم الفنان محمد عيسى الشهير بـ(الدبلوماسي) صوته لصوت الفنان كمال ترباس الذي وجه فيه صوت لوم شديد اللهجة للقائمين على أمر البلاد بالعدول عن القرارات غير المدروسة تجاه الفنانين وأصحاب الصالات والعازفين، والتي قال عنها انها قصمت ظهرهم وجعلتهم عاطلين عن العمل لفترة كبيرة دون تعويضات أو توفيق أوضاع أو حتى احترام لهذه الشريحة الكبيرة التي تمثل وطناً.

واعتبر الدبلوماسي محمد عيسى بحسب صحيفة السوداني، نفسه من أوائل الداعمين لحديث ترباس، ودعا لوقف التربص بشريحة الفنانين واحترام قاماتهم والدور الذي يقومون به من أجل المجتمع وللأسر التي تضررت من وقف النشاط والتي يعولها فنانون وموسيقيون وعاملون وفنيون وأصحاب صالات.

فيما طالب محمد عيسى بإصدار قرارات عادلة تقر التباعد بطرق منظمة واحترازات منطقية من تعقيم وتباعد وكمامات وخلافه لا تقف عائقاً في طريق مصالح المواطنين و تسمح لهم بإستئناف عملهم وتوفير العيش الكريم لذويهم.

(كوش نيوز)