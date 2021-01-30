شاهد بالصور.. طرح ثوب نسائي باهظ الثمن في الأسواق السودانية يحمل اسم (دموع ترباس) وزوجات رجال الأعمال يتهافتن على شرائه





كشفت عدد من الصفحات النشطة على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبعض القروبات النسائية عن ظهور ثوب نسائي جديد يحمل اسم (دموع ترباس).

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت إحدى المسوقات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الثوب الجديد باهظ الثمن ويستحق الضجة التي صاحبت طرحه على أسواق السوشيال ميديا.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن الثوب هو ما أثار ضجة وسخرية كبيرة على مواقع التواصل حيث تم اختيار اسم الثوب والذي جاء مواكب للحدث الأبرز على السوشيال ميديا وهو بكاء الفنان الكبير كمال ترباس على الهواء احتجاجاً على إيقاف صالات الأفراح ومنع الفنانين من الغناء بسبب قرار صدر من والي الخرطوم بمنع التجمعات.

وكشف متابعون ومتابعات داخل المنشور الذي تم فيه نشر الصوب الحديث أن سعره يتوقع أن يأتي باهظ الثمن, كما توقعوا أن تتهافت النساء وخصوصاً زوجان رجال الأعمال لاقتنائه خصوصاً وأنه ثوب “موضة” في الأسواق النسائية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين