اقتصاد وأعمال
وزارة الطاقة تضخ كميات مقدرة من وقود الزراعة والجازولين والبنزين وغاز المخابز اليوم
دفعت الإدارة العامة للإمداد وتجارة النفط بوزارة الطاقة اليوم السبت، ما يزيد عن (8153) مترا مكعبا من الجازولين و(1945) متراً مكعباً من البنزين و(220) طنا من الغاز للمخابز والمنازل لكافة ولايات السودان.
وقال تعميم صحفي من الوزارة اليوم، إنه تم سحب (1600) متر مكعب من بنزين الاستيراد الخاص من مستودع الشجرة، ومن مستودعات الجيلي تم سحب (220) طناً من بوتجاز المخابز و(8153) مترا مكعبا من جازولين الاستيراد الخاص.
كما تم ضخ مايزيد عن (800) الف متر مكعب من الجازولين للموسم الزراعي الشتوي، وبلغت كميات الجازولين المسحوبة الى المشاريع الزراعية القومية (135) مترا مكعبا.
وتشير وحدة قياس الجازولين والبنزين الى أن واحد متر مكعب يساوي (5) براميل.
المصدر: صحيفة السوداني
تعليق واحد
هذه عملية غش للشعب السوداني الذي تمخض جبل وزارة الطاقة والتعدين فولد له فارا . لاحظوا ان هذه الكمية موزعة على كل ولايات السودان وليس لولاية او مدينة واحدة فقط فلو ضربت هذه الكمية (8153) متر مكعب في 5 براميل لتعرف كم تساوي بالبراميل وقسمتها على متوسط 5 براميل لكل شاحنة لوجدت ان هذه الكمية تكفي لعدد (8153) شاحنه فقط بالرغم من ان البلاد بها عشرات الالوف من الشاحنات الكبيرة وليس 8 الف شاحنه فقط (بعض الشاحنات يحتاج لاكثر من عشر براميل للسفر الطويل) . ووين احتياجات المصانع والشاحنات الصغيرة وغيرها الكثير من وسائل استخدام الجازولين . وهذه الكمية لو وزعتها على الطرمبات بمتوسط 100 برميل لكل طرمبة (وهي كمية تكفي ليوم واحد فقط) فمعناه ان يتم تغذية 400 طرمبة ليوم واحد فقط وولاية الخرطوم وحدها يمكن ان يكون بها اكثر من نصف هذا العدد من الطرمبات ولو احسنا التفاؤل وقسمنا هذه النبقة بين الناس فهذه الكمية بالكاد تكفي صرف الجازولين ليوم واجد فقط لا غير . هل يتصور هؤلاء المسؤولين الاغبياء البلهاء ان الشعب السوداني اهبل او ساقط في مادة الرياضيات والحساب ؟؟؟ (عملية وضع الارقام بهذه الصورة المموهة (ارقام لكميات تم طرحها وارقام اخرى للكميات المسحوية) هي مجاولة للتلاعب بعقول الناس فالناس لا يهمها من اين تم سحبه لكن ما يهمها هو ما تم طرحه).
والبنزين (1945) متر مكعب نفترض انها الفين متر مكعب وهي تساوي (10000) برميل وتساوي (440000) جالون ولو اعطيت كل سيارة 5 جالون في المتوسط فهذه الكمية تكفي ل (88000) سيارة وهذه لا تغطي حتى السيارات في الخرطوم بحري فقط ناهيك عن كل ولايات السودان .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!