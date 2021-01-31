ارتفاع جديد لأسعار العُملات الأجنبية مقابل الجنيه





ارتفع سعر الدولار في تداولات الأسواق الموازية للعملات الأجنبية ليوم أمس (السبت) إلى معدلاتٍ غير مسبوقةٍ.

وقال متعاملون مع السوق السوداء للعملات بحسب (باج نيوز)، إنّ سعر البيع للدولار سجّل “338” جنيهاً، فيما بلغ الشراء “333” جنيهاً.

وفي المقابل، وصل سعر البيع للريال السعودي إلى”89″ جنيهاً، فيما سجّل سعر الشراء”87″ جنيهاً. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي “90” جنيهاً، فيما وصل الشراء إلى “89” جنيهاً.

وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها.

صحيفة الصيحة