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بالفيديو : بطريقة هستيرية مطربة سودانية تُشعل السوشيال ميديا برقصها المثير وناشط يعلق (يحلنا الحل بله)
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله مطربة شابة تقدم فاصل من الرقص الإستعراضي بطريقة مُثيرة لفتت بها إنتباه العديد من مشاهدي الفيديو وصاروا ينهالون عليها بالتعليقات الساخنة بسبب مافعلته.
وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى عدد من الناشطين بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي غضبهم من الطريقة الهستيرية التي كانت ترقص بها المطربة أمام الجماهير التي كانت تتواجد بالحفل، حيث قال بعص المعلقين (الغناء أصبح جبجبة وذكر أسماء والفنانة تشيل العداد وتتخارج ،يحلنا الحل بله).
الخرطوم:(كوش نيوز)
تعليق واحد
يقال : يحلنا الحل بلة من معلا ( يقال أن بلة ومعلا أبناء عم وجزازير الإثنين : لكن معلا كان صعب ومسيطر على بلة المسكين – وهم شركاء بطربيزة واحدة في الجزارة ( في يوم من الأيام حصل شجار بينهم ومعلا أحمق شال السكين وسك بلة – الجماعة أمسك أمسك مسكو معلا وقبل مسكة معلا – كاد معلا أن يجهز على بلة بالسكين بس بلة شوية وكان السكين في بطنو ومن هنا ( يحلنا الحل بلة من معلا ودي ما للفنانة دي للحكومة القائمة الريال السعودي ب 92 ألف جنية الصفوف عيش + بنزين وبكرة الكهرباء والموية البلد تدمرت نهائي ما فضل فيها شئ وخلو هشتاقنا ( إرحل إرحل … يا حمدوك )