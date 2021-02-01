بالفيديو : بطريقة هستيرية مطربة سودانية تُشعل السوشيال ميديا برقصها المثير وناشط يعلق (يحلنا الحل بله)





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله مطربة شابة تقدم فاصل من الرقص الإستعراضي بطريقة مُثيرة لفتت بها إنتباه العديد من مشاهدي الفيديو وصاروا ينهالون عليها بالتعليقات الساخنة بسبب مافعلته.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى عدد من الناشطين بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي غضبهم من الطريقة الهستيرية التي كانت ترقص بها المطربة أمام الجماهير التي كانت تتواجد بالحفل، حيث قال بعص المعلقين (الغناء أصبح جبجبة وذكر أسماء والفنانة تشيل العداد وتتخارج ،يحلنا الحل بله).

الخرطوم:(كوش نيوز)