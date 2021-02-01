اعتصام مقاومة أم بدة يحرم “٩ الف” موظف من صرف رواتبهم





اشتكى موظف مسؤول بإدارة الشؤون المالية بمحلية أمبدة، فضل حجب اسمه، لـ”الجريدة” من عدم صرف مرتبات الموظفين العاملين بالمحلية، وقال إن اعتصام أعضاء لجان مقاومة أمبدة بمباني رئاسة المحلية منع الإدارة المالية من مراجعات وصرف مرتب شهر يناير الجاري ونوه بأن مرتبات الموظفين والعاملين والمعلمين تقدر ب حوالي٢٠٠ مليار جنيه تصرف شهرياً ل ٩الف موظف حكومي.

وأكد على أن محلية ام بدة كانت في فترة النظام البائد الأعلى ايراداً بين محليات الخرطوم السبع, وقال الموظف الآن أمبدة في المرتبة (الطيش) على حد وصفه، وعزا تدهور إيرادات محلية ام بدة الى احجام التجار والمواطنين عن دفع مستحقات الدولة، ولفت إلى أنهم بسبب إغلاق المحلية لمدة ٩ شهور أجبروا لدخول السوق لتوفير لقمة العيش لأبنائهم، وزاد هناك موظفين تركوا العمل الحكومي نهائياً وذهبوا الى (الذهب)بسبب المعاناة وضيق اليد .

وشدد على الحكومة الانتقالية بضرورة الاستجابة لمطالب المعتصمين والإسراع في حل مشاكلهم، منوهاً إلى أن الاستقرار السياسي بالمحلية سيساهم في استقرار الأوضاع عامة بما فيها الخدمات.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة