الطاقة والتعدين ازمة الوقود ستحل بتوحيد السعر في العاصمة والولايات واحكام الرقابة





اختتم اليوم اللقاء التفاكري بين وزارة الطاقة والتعدين وحكومات ولايات السودان؛ والذي امتد لثلاثة أيام متتالية، نظمته الإدارة العامة للإمداد وتجارة النفط

بوزارة الطاقة والتعدين؛ للتفاكر مع أمناء حكومات الولايات ومديري المالية وإدارة النقل والبترول بالولايات؛ حول اختلاف أسعار المحروقات.

وخلص اللقاء إلى عدة توصيات أبرزها توحيد سعر توزيع المنتجات النفطية (البنزين والجازولين) في كافة ولايات السودان وإلغاء كافة الرسوم والضرائب الولائية.

وقال وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين د.حامد سليمان “سنمضي بخطى ثابتة في تنفيذ توصيات ومخرجات هذا اللقاء حتى تصبح واقعاً ملموساً لكونها وضعت بالتوافق مع التنفيذيين في كافة مدن السودان المعنيين بالمنتجات النفطية

ووفرتها حتى وصولها لكافة المواطنين في أطراف السودان المختلفة وبسعر واحد”، مشيراً إلى أهمية التخلص من تباين الأسعار وإزالة التشوهات التي تصاحب فرق السعر من ولاية إلى أخرى.

إدارة الإمداد

وتخلل اللقاء تقديم عدد من أوراق العمل؛ قدمها ديوان الحكم المحلي وإدارة الإمداد وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين، وتناولت الأوراق عدداً من التوصيات في ما يتعلق بتوحيد سعر الوقود في كل ولايات السودان وإحكام التنسيق والرقابة.

وثمن وكيل قطاع النفط الجهود التي بذلت في هذا اللقاء التفاكري، شاكراً ممثلي الولايات على التعاون مع وزارة الطاقة والتعدين؛ مما أنتج فريق عمل متجانس وجاهز لتقديم الخدمة، مبيناً أن اللقاء عكس حجم الاستهلاك بالولايات بصورة دقيقة؛ مما يؤدي إلى العمل على تحديث البيانات الخاصة باستهلاك الوقود والمزيد من التنسيق بين الوزارة والولايات.

وأكد الوكيل استعداد وزارة الطاقة والتعدين لتقديم التدريب الكافي لأبناء الولايات الذين يعملون في إدارات النقل والبترول على كافة عمليات التشغيل والإدارة المتعلقة بتوزيع المواد البترولية من نقل وتخزين ومكافحة حرائق والحفاظ على البيئة وتقديم برامج تدريبية ترفع من قدراتهم حتى تنعكس على خدمة ولاياتهم بالصورة المثلى.

ومن جانبه؛ أعرب وكيل ديوان الحكم المحلي حسان نصر الله علي الكرار عن سعادته بمخرجات اللقاء، وقال “هذه تعتبر من الشراكات الأساسية للدولة” مبيناً أهمية توفير المواد البترولية من قبل وزارة الطاقة والتعدين مع ضبطها بتنفيذ مخرجات هذا اللقاء حتى تكتمل الجهود في تحقيق الوفرة وانتهاء الأزمات وتجنب البلاد الأسعار المزدوجة.

باج نيوز