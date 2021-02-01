الشيوعي يتهم شركات الجيش بعرقلة إعفاء ديون السودان





قال القيادي بالحزب الشيوعي بروفيسور أحمد حامد: إن شركات الجيش تعتبر احد الأسباب في عدم الإستفادة من الإعفاء الديون الخارجية وأشار إلى أن زير المالية السابق د. إبراهيم البدوي، كان يعارض إحتكار الدولة للذهب والمعادن

وقطع الشيوعي في مؤتمر صحفي اليوم بدار الحزب أن الدولة حال أرادت وقف تدهور الجنية عليها بالإنتاج الصناعي والزراعي ولفت إلى وجود عيوب كبيرة في الميزانية، وقال إن وزارة المالية لم تكشف عن مساهمة شركات الجيش والأجهزة النظامية الأخرى، مبيناً أن الشركات تشكل إقتصاد موازي، خاصة شركات الجيش التي تعمل خارج سيطرة المالية

المصدر :السودان الجديد