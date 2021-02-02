شاهد بالفيديو: بأزياء مثيرة.. وصلة رقص تجمع بين الفنانة هدى عربي وعريس ليلة زفافه تخلق ضجة بالسوشيال ميديا

تداول ناشطون بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة هدى عربي برفقة عدد من الأشخاص في حفل زفاف داخل منزل حسبما ذكر بعض المعلقين ،حيث كانت هدى عربي ترتدي أزياء وصفت بالمثيرة وكانت تقدم بها وصلة رقص برفقة العريس.
وبحسب ما شاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت عربي تقدم فاصل الرقص بطريقة فيها نوع من الإثارة التي ظهرت من خلال الأزياء التي ترتديها ووصفها الناشطون (بالمحذقة) والملفتة للأنظار .
الخرطوم:(كوش نيوز)
3 تعليقات
أستروا على أعراض الناس حتى لا يفضحكم الله
من ستر مسلم ستره الله يوم القيامة
استغفر الله العظيم
اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا
اللهم ارفع غضبك وقتك عنا
ويا إدارة النيلين لو سمحتم الرجاء عدم نشر الفساد وتشجيع المفسدين
تذكروا انكم محاسبين على كل كلمة
استغفر الله العظيم
اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا
اللهم ارفع غضبك وقتك عنا
ويا إدارة النيلين لو سمحتم الرجاء عدم نشر الفساد وتشجيع المفسدين
تذكروا انكم محاسبين على كل كلمة أما الله سبحانه وتعالى
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد