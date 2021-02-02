شاهد بالفيديو: بأزياء مثيرة.. وصلة رقص تجمع بين الفنانة هدى عربي وعريس ليلة زفافه تخلق ضجة بالسوشيال ميديا





تداول ناشطون بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة هدى عربي برفقة عدد من الأشخاص في حفل زفاف داخل منزل حسبما ذكر بعض المعلقين ،حيث كانت هدى عربي ترتدي أزياء وصفت بالمثيرة وكانت تقدم بها وصلة رقص برفقة العريس.

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وبحسب ما شاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت عربي تقدم فاصل الرقص بطريقة فيها نوع من الإثارة التي ظهرت من خلال الأزياء التي ترتديها ووصفها الناشطون (بالمحذقة) والملفتة للأنظار .

الخرطوم:(كوش نيوز)