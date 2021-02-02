شركة إسرائيلية تخطط لإقامة مصنع أسمدة بالسودان





أعلنت شركة “داشان” الإسرائيلية لصناعة الأسمدة في إقامة مصنع لإنتاج الأسمدة في السودان، وذلك في أعقاب زيارة وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، للخرطوم الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة “معاريف” أمس، أنه خلال هذه الزيارة تم الاتفاق بين الجانبين على التعاون في مشاريع زراعية وفي مجالات الطاقة المتجددة والصحة والطيران.

والجدير بالذكر أنه هذه الشركة تتمتع بنفوذ كبير وامكانيات واسعة والمصنع تخطط لاقامته في السودان هو الأول من نوعه في المنطقة العربية.

صحيفة الجريدة