اقتصاد وأعمال
شركة إسرائيلية تخطط لإقامة مصنع أسمدة بالسودان
أعلنت شركة “داشان” الإسرائيلية لصناعة الأسمدة في إقامة مصنع لإنتاج الأسمدة في السودان، وذلك في أعقاب زيارة وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، للخرطوم الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة “معاريف” أمس، أنه خلال هذه الزيارة تم الاتفاق بين الجانبين على التعاون في مشاريع زراعية وفي مجالات الطاقة المتجددة والصحة والطيران.
والجدير بالذكر أنه هذه الشركة تتمتع بنفوذ كبير وامكانيات واسعة والمصنع تخطط لاقامته في السودان هو الأول من نوعه في المنطقة العربية.
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
خوازيق جابوا لينا خوازيق
هؤلاء اليهود الملعونين دايما بركزوا على منتجات الاستهلاك الادمي و الاغذية و صناعتها وذلك لاضافة مواد تضر الانسان او المستهلك وتسبب السرطان .
فاحذروا .
واسألوا الفلسطينيين والمصريين يتفشى فيهم امراض السرطان والفشل الكلوى بسبب مخالطتهم تجاريا مع الاسرائيليين .
يعنى ضرهم اكثر من نفعهم .