شاهد بالفيديو.. والدة العروس التي رقصت في زفافها الفنانة هدى عربي بأزياء ضيقة ومثيرة للجدل تكشف عن حقائق هامة





بثت خبيرة التجميل السودانية المعروفة سماح تبيدي مقطع فيديو مباشر على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء البث المباشر الذي تابعه عدد كبير من رواد مواقع التواصل وتم تداوله على نطاق واسع لتكشف من خلاله التفاصيل الكاملة للمقطع المسرب والذي فيه المطربة الشهيرة هدى عربي وهي تقدم فاصل من الرقص بملابس مثيرة للجدل دون أن تعلم أن هنالك كاميرا هاتف محمول تقوم بتصويرها.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كشفت خبيرة التجميل عن معلومات هامة حول الفيديو ومناسبته, وذكرت أن الزوجين من ذوي الاحتياجات الخاصة, وأردنا أن نفرح العروس في ليلة فرحها حيث حضرت هدى خصيصاً لتشاركها الفرحة كنوع من الدعم للعروس التي تعتبر من أشد المعجبين بالمطربة على الرغم من أنها لا تسمع.

كما استضافت سماح تبيدي خلال البث المباشر الذي تابعته محررة موقع النيلين والدة العروس التي اعترفت بأنها هي من قامت بتصوير المقطع عبر كاميرا هاتفها لكن الفيديو تسرب دون علمها.

وقدمت والدة العروسها اعتذارها الشديد للفنانة هدى عربي ولخبيرة التجميل سماح تبيدي والتي قبلت اعتذارها واعتذار الفنانة هدى عربي نيابة عنها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين