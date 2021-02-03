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بالفيديو: الفنانة وجدان الملازمين تعود لإثارة الجدل وتفجرها داوية (ده شحمي ولحمي ربيتو عشان اتخج بيهو)
بعد أن أشعلت النار بفيديوهات الرقص الإستعراضي الذي كانت تقدمه في حفلاتها الخاصة عادت الفنانة وجدان الملازمين لإثارة الجدل مرة أخرى من خلال إستضافتها في برنامج (ضربتين بفهم) للحديث حول مايتعلق بها .
وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد فامت وجدان الملازمين بالرد على جمهورها الذي كان ينتقدها كثيراً عن الرقص الإستعراضي الذي تُقدمه بطريقة غير لائقة حيث إكتفت بالرد عليهم من خلال قولها (أنا بتخج وده شحمي ولحمي اكلت اللحم وربيتو عشان اتخج بيهو).
الخرطوم:(كوش نيوز)
تعليق واحد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
استغفر الله العظيم
اللهم لا تؤخذا بما فعل السفهاء منا
مزيع فارغ وفنانه هابطه ماذا تتوقعون منهم
ربنا يهديكم