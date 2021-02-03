المبادرة الشعبية لحراسة الثورة السودانية.. بيان هام





بسم الله الرحمن الرحيم

المبادرة الشعبية لحراسة الثورة السودانية

هذا بيان للناس

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فإننا بداية نترحم على أرواح شهدائنا، الذين عاشوا أعزة وماتوا كرامًا، مقدمين أرواحهم ثمنًا لرفعة بلادنا وتقدمها، ثم نسأل الله تعالى أن يشفي الجرحى والمصابين، ممن لا تقل تضحياتهم عن تضحيات الشهداء، ونسأل الله تعالى أن يرد المفقودين إلى أهاليهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا وذويهم الصبر على هذا الابتلاء.

ونؤكد أنَّ جموع الثوار لم يخرجوا مضحين بالغالي والنفيس لهدف غير رفعة الوطن وتقدمه وكرامته وعزته وصون حقوقه ومكتسباته. ولم يكن الهدف أبدًا تمكين حزب او فئة في مكان نظام الإنقاذ المباد، ولا خلع نظام فاسد فاشل ليحل مكانه نظام آخر ينافسه في الفساد والفشل. بل كانت ثورة سودانية تنشد المصلحة العامة للشعب السوداني، نقية غير ملوثة بأي نظرة من نظرات الحزبية أو الجهوية الضيقة.

لكن البعض قد قفزوا على مراكز القيادة خلسة، مستغلين انشغال غيرهم بتثبيت أهداف الثورة وزهدهم في المناصب التنفيذية، فسرقت هذه الفئة ثورتنا وحرفت مسارها، ولم تحقق شيئا من أهدافها، وكل الذي قدموه مجموعة من القرارات البائسة تنفيذا لمخططات أجهزة وجهات خارجية مشبوهة، تريد القضاء على هوية الشعب السوداني العظيم، فكانت محصلة عملهم مزيدًا من تردي الوضع الأمني والاقتصادي والتعليمي.

ولم يقدموا شيئا غير قرارات استفزازية عبثية، أثارت مشاعر الشعب الدينية والأخلاقية، وتلاعب في المناهج والمقررات الدراسية، وتلاعب بالقوانين والأنظمة، وخداع للشعب وتخدير له بالوعود والشعارات الوهمية، التي لم يكن لها أي أثر في رفع شيء من المعاناة عن كاهل الشعب.

فكأنما كانت جموع الثوار تنادي بالفساد والفشل والفوضى والفقر، لا بالسلام والحرية والعدالة.

وبناء على كل ما سبق فإننا نحن الموقعين على هذا البيان من مشايخ الطرق الصوفية والدعاة وقادة الإدارات الأهلية والشخصيات العامة وكل غيور على مصلحة الوطن نطالب كل جموع الشعب السوداني بالوقوف صفا واحدا لتحقيق المطالب الآتية:

1- محاكمة الفاسدين والمتورطين في جرائم ضد الشعب السوداني وضد الإنسانية من رموز النظام المباد طوال الثلاثين سنة الماضية.

2- إيقاف هذا العبث والفساد الإداري والأخلاقي المدمر لبلادنا بإسقاط وإقالة وازاحة كل أصحاب الأهداف الحزبية الخفية، ممن وصلوا إلى مراكز القرار محاصصة، فقدموا مصالحهم الشخصية وأهدافهم الحزبية على أهداف الثورة المجيدة وعلى مصلحة الوطن وهويته.

3- محاسبة ومحاكمة كل من تسببوا بتقصيرهم وعدم كفاءتهم في تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وزيادة الحال سوءا وانهيارا

4- تكوين حكومة مدنية من أصحاب الكفاءات الحقيقية، دون محاصصات من أي نوع، لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية وإخراجها إلى بر الأمان، ولإصلاح ما يمكن إصلاحه واسترداد ما يمكن استرداه من حقوق الشعب.

5- الدعم المباشر للشرائح المتضررة من سياسات رفع الدعم.

وإننا نطالب جموع الشعب السوداني بكل فئاته بالتعبير عن رأيهم بطرق سلمية، دون إغلاق للطرقات أو تعطيل لمسيرة الحياة اليومية، مطالبين بتحقيق هذه المطالب، وإسقاط هذه الحكومة الفاشلة، وتعيين حكومة كفاءات حقيقية، وفاء لدماء الشهداء، ومداواة لجراح المصابين، وإرضاء لطموح الثوار من أبناء شعبنا العظيم، وبعثًا للأمل في نفوس الجميع نحو مستقبل مشرق.

ونطالب جميع القوات النظامية وشركاء السلام بالانحياز لمطالب جماهير شعبها، والقيام بواجبها الذي توجبه عليهم روح الثورة المجيدة، وتحقيقا لشعارات الثورة (حرية- سلام – عدالة).

فلو درى القوم بالسودان أين هم = من الشعوب قضوا حزناً و إشفاقا

جهلٌ و فقرٌ و أحزابٌ تعيث به = هدّت قُوى الصبر إرعاداً و إبرا

إن التحزّب سمٌ فاجعلوا أبداً = ياقوم منكم لهذا السم ترياق

ضمّوا الصفوف و ضمّوا العاملين لها = لكي تنيروا لهذا الشعب آفاقا

والله وليّ التوفيق

31 يناير 2021م

الموقعون

الشيخ عبد الوهاب الكباشي شيخ الطريقة القادرية الكباشية

الشيخ محمد الأمين إسماعيل نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان

الشيخ الطيب الجد الشيخ العباس ود بدر شيخ الطريقة القادرية البادرابية

الشيخ عبد المحمود بلال ود منير الخالدي الطريقة السمانية الطيبية

الشيخ علاء الدين عبد الله أبو زيد الأمين العام لجمعية الإمام مالك الفقهية

الأستاذ وليد محمد خير علي رئيس التيار السوداني

الشيخ هاشم الشيخ الطيب الفاتح قريب الله شيخ الطريقة السمانية الطيبية القريبية

الشيخ الطيب الشيخ بلال ود منير الخالدي الطريقة السمانية الطيبية

الشيخ العبيد كرار صالح الشيخ ود بدر الطريقة القادرية البادرابية

الشيخ محمد سرور الشيخ عبد المحمود الحفيان الطريقة السمانية (طابت)

الشيخ عبد الرحيم محمد صالح الطريقة السمانية الطيبية ( أمرحي)

الشيخ الفاتح الشيخ عبد الرحيم البرعي الطريقة السمانية (زريبة البرعي)

الشيح السيد مجدد الإدريسي السادة الأدارسة

الشيخ خالد الخليفة البدوي ود أبو صالح الطريقة القادرية البادرابية

الشيخ الطيب الشيخ برير الطريقة السمانية (قوز المطرق)

الشيخ أحمد البدوي الشيخ إدريس الطريقة البدوية السطوحية

الشيخ عبد الحفيظ الأحمدي الطريقة الأحمدية

الشيخ موسى عبد الله حسين الطريقة التجانية

الشيخ سليمان الشيخ عبد القادر الطريقة التجانية

الشيخ عبد العزيز النور علي الطريقة التجانية

الشيخ التقي الشيخ عبد الباقي المكاشفي الطرية القادرية المكاشفية

الشيخ الخضر الشيخ شرف الدين الطريقة السمانية اليعقوبابية

الشيخ العبيد حاج موسى الطريقة السمانية (شبشة)

الشيخ هاشم الشيخ البصير الطريقة السمانية (الشيخ البصير)

الشيخ الجيلي الشيخ المجذوب الطريقة السمانية (البنية)

الشيخ النعمان محمد صالح رئيس الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة

الناظر منتصر خالد محمد صديق طلحة ناظر عموم البطاحين

الناظر أحمد محمد حمد أبو سن ناظر الشكرية ” القضارف”

العمدة محمد الحبر طه عمدة أبرك

الناظر سيد محمد محمد الأمين ترك ناظر الهدندوة

الناظر علي إبراهيم محمد عثمان دقلل ناظر البني عامر

المك الفاتح يوسف حسن عدلان مك النيل الأزرق

المك يوسف حسين حميدة ملك مملكة فازوغلي

المك علي بشير نائل حمدان ملك مملكة الكيلي

المك سيف الدولة أدهم ملك مملكة تقلي

الناظر محمد أبو العلا جمعه ناظر الأنقسنا

المك عجيب الهادي علي ناصر رئيس الادارة الأهلية ولاية الخرطوم

الناظر مجدد علي مجدد ناظر القريات

الناظر محمد سرور رملي ناظر الجميعاب

الناظر محمود موسى مادبو ناظر عموم الرزيقات

السلطان هاشم عثمان هاشم سلطان ديار القمر

السلطان أحمد حسين علي دينار سلطان عموم دارفور

الشيرتاي آدم أبكر الرشيد شيرتاي جنوب الفاشر

الناظر عاكف عباس علي بابكر ناظر العبدلاب

الناظر حسن آدم حسين أبو قدم ناظر الهواوير

الناظر سليمان جابر جمعة سهل ناظر المجانين

الناظر مصعب بشير الشريف ناظر الشويحات كردفان

الناظر العبيد محمد الأمين ناظر الشنابلة

الناظر عبد الله أحمد فضل الله الاعيسر ناظر الكواهلة

الناظر محمد أحمد محمد تمساح ناظر دار حامد

المك متوكل حسن دكين مك عموم البوادرة

الناظر حسن التوم حسن ناظر عموم الكبابيش

الناظر عثمان العمدة سيد أحمد ناظر الشايقية