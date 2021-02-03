خر صريعاً.. وفاة شاب سعودي لدى سماعه نبأ وفاة والده





لقي سعودي حتفه إثر سكتة قلبية أدت إلى سقوطه إلى الأرض إثر سماع نبأ وفاة والده الراقد في المستشفى إثر حادث سير تعرض له سابقاً. وسارع الأهل إلى نقل الرجل إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أكدوا تعرضه لسكتة قلبية وأعلنوا وفاته.

وفجعت العائلة السعودية بالأب والابن معاً، ودفنت الأب بعد صلاة الظهر والابن بعد صلاة العصر. ودفنا معاً في مقبرة صديان بحائل، وفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية.

وكان آخر ما دونه الابن يوم أمس الأول في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة جاء فيها: “يا حي يا قيوم ربي إن والدي أغلى ما أملك. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفيه”.

وكان الوالد فلاح بن شباب الشريطي الشمري الذي يعمل معرّف قرية الضربة جنوب حائل، يرقد في مستشفى الملك خالد بحائل جراء حادث مروري تعرض له بتاريخ 28 يناير2021، أدخله العناية في المستشفى.

ويعتبر فلاح من وجهاء منطقة حائل، وصاحب حكمة، كانت له إسهامات في حلّ العديد من القضايا المجتمعية في حائل، كما كان له دور في العديد من المساعي في عتق الرقاب. وقد نعاه وابنه المجتمع الحائلي في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جسّدت الحادثة الحب والوفاء في الحياة والموت، بين الأب وابنه. وكان فلاح يعامل أبناءه معاملة الأخ الحنون والأب المربي طوال حياته، حسب ما ذكره مقربون من العائلة، أكدوا الاحترام المتبادل والحب والتفاهم بينهم.

صحيفة البيان