اقتصاد وأعمال
ابتداءً من غداً زيادة جديدة على أسعار المكالمات والانترنت لشركة سوداني
في ظل ارتفاع الاسعر المتتالي من قطاع لأخر ،والتي تظل تثقل كاهل المواطن، أعلنت شركة سوداني للاتصالات، اليوم الأربعاء، عن زيادة أسعار تعرفة المكالمات والانترنت ابتداءً من غداً 4 فبراير. وأوضحت الشركة في رسالة إلى مشتركيها أنه “إبتدءآ من يوم الغد الموافق 4 فبراير 2021 سيتم تعديل أسعار باقات سوداني لللمكالمات و الانترنت، إضغط #6* للإشتراك في إحدى الباقات المتنوعة“. فيما لم توضح الشركة نسبة الزيادة.
الخرطوم(كوش نيوز)
تعليق واحد
لاعندكم شبكة للمكالمات ولا للنت..هي في البئر وقع فيها الفيل.. والله تشترك في باقة نت يجيك ضغط.,فالحين بس في إرسال الرسائل ألمبهمة والكذب والكجم.,!